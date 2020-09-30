Osmaniye'den çalınan otomobil, Kilis´te bulundu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) OSMANİYE'den Ş.Y.'nin çaldığı otomobil, Suriye sınırındaki Kilis'te bulundu. Ş.Y., gözaltına alındı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine Ş.Y. yönetimindeki 80 BB 791 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan inceleme sırasında, otomobilin Osmaniye'den çalındığı anlaşıldı. El koyulan araçta yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği bulundu. Otomobil sahibine teslim edilirken, Ş.Y. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-09-30 12:02:13
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