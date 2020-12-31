Ramazan’a hayırlı olsun ziyareti

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Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

22 Ekim tarihinde Kilis Belediye Başkanı seçilen Servet Ramazan’a Şehitkamil Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahinbey AK Parti İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, hazırlı olsun ziyaretinde bulundular.

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