Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kilis'te 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Giriş: 27.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:16
Kilis'te 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucunda Musabeyli ilçesi Bozkaya Köyünde "konutta silahla yağma" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli E.D, yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis Açık Cezaevine teslim edildi.