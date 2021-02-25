Katar Kızılay’ından Belediye Başkanı Servet'e ziyaret

Katar Kızılay’ının Türkiye Misyonu Başkanı Mazin Abdullah Sallom ile beraberindeki heyet Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya geldi.

Türkiye Misyonu Başkanı Mazin Abdullah Sallom beraberinde s Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan ile Katarlı heyet ile birlikte Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya geldi.

Türkiye Misyonu Başkanı Mazin Abdullah Sallom, Kilis’te, Kızılay başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapacaklarını, hazırlanan projelerin görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Ramazan ise Katar Kızalay’ına çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, “Kilis için hazırlanan projelere destek vereceğiz. İlimize Katar Kızılay’ı tarafından yapılacak projelerle ilgili olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” dedi.

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