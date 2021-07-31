Türkiye’de kahve tüketimi artıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi, ATABDER Başkanı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kahve ve Hindiba Komisyonu Üyesi, Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kahve tüketimi her geçen gün arttığını söyledi.

Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Üretici ülkelerdeki kahve arzının azalması ve dünya kahve tüketimindeki artışa bağlı olarak, Haziran 2021'de kahve fiyatları, art arda sekizinci ay artış kaydedildiğini ifade ederek, “ Uluslararası Kahve Örgütü (ICO)’nün verilerine göre kahvenin ortalama fiyatı Haziran 2021'de 141.03 USD/lb'ye ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 33.2'lik bir artışa denk geliyor. Geçtiğimiz Ekim (2020) ayında kaydedilen 105,85 USD/lb seviyesinde olan kahve fiyatına göre bugünkü rakamlar en yüksek seviyede. Aslında bu rakam, geçtiğimiz yıllardaki (Kasım 2016) en yüksek değer olan 145,82 USD/lb fiyatına yaklaşmış durumda. Arabica, Robusta ve diğer tüm kahve çeşitlerinde de benzer şekilde artışlar devam ediyor.Peki, kahve fiyatları nereye gidiyor? Sorusu akla geliyor. Yeni bir kahve krizi mi kapıda? Kahve içemeyecek miyiz? İstatistikler, Mayıs2020 (10,9 milyon 60 kilogramlık torba) Mayıs 2021 (9,8 milyon 60 kilogramlık torba), son bir yılda kahve üreten ülkelerin ihracatında yüzde 10,1'lik bir düşüş olduğunu gösteriyor”dedi.

Dünya kahve tüketimi hızla arttığını ifade eden Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, “Ancak kahve üretim yeterince artmıyor. Uluslararası Kahve Örgütü (ICO)’nün verilerine göre; 2020/21 sezonunda dünya kahve tüketiminin, bir önceki yıla (20192020 sezonu, 164.01 milyon torba) göre yüzde 1.9 artarak, 167.23 milyon torba olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Son beş yılda, kahve üretimi yapan ülkelerdeki kahve tüketimi yüzde 0.7 artarken, kahve ithal eden ülkelerde tüketimdeki artış yüzde 1.2 civarında. Son yıllarda (20172021), kahve tüketimi en çok azalan ülkeler, Venezüella, Lübnan ve Japonya iken, kahve tüketimi en fazla artan ülkeler, Mısır, Türkiye ve Norveç olarak dikkati çekiyor. 2020/21 kahve üretiminin ise, bir önceki yıla (20192020 sezonu; 168.94 milyon torba) göre yüzde 0.3 artarak, 169,50 milyon torba olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Kahve tüketim çılgınlığı bu şekilde devam ettiği sürece, kahve arzının önümüzdeki süreçte kahve talebini karşılayamayacağını ve üretim artmadığı durumda önümüzdeki yıllarda bir fincan kahvenin oldukça hatırının sayılacağını açıkça ortaya koyuyor. Tarihte politik nedenler ve üretimdeki dalgalanmalar nedeniyle kahveye erişemeyen insanların, kahve ihtiyaçlarını ve zevklerini karşılamaya yöneldikleri gibi, menengiç kahvesi, palamut kahvesi, kenger kahvesi, nohut kahvesi, hindiba kahvesi, hurma çekirdeği kahvesi, zeytin çekirdeği kahvesi, arpa kahvesi, pirinç kahvesi gibi kafein içermeyen belki de daha sağlıklı bitkisel kahvelerin önümüzdeki süreçte popülaritesinin artacağını gösteriyor” ifadesini kullandı.

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