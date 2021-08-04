Kilis'te, ağıldan koyun hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, ağıldan 30 koyun çalan M.A., jandarma tarafından yakalandı. Koyunlardan 20'si bulunurken, satılan 10'unun da parası sahibine teslim edildi.
Tahtalı Mahallesi'nde besicilik yapan Yusuf Özpolat, ağılındaki 30 koyununun çalındığını fark edince jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelerek çalışma başlatan jandarma, koyunların M.A. tarafından çalındığını saptadı. Şüphelinin adresine baskın düzenleyen ekipler, ağılda çalınan koyunlardan 20'sini bulurken, 10'unun da satıldığını belirleyerek, parasına ulaştı. Koyunlar ve para sahibine teslim edilirken, M.A. da gözaltına alındı.
Yusuf Öztopal, hayvanlarının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirtip, jandarmaya teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-08-04 13:43:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.