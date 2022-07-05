Kora gazisi Ahmet Kılınç’a anlamlı ziyaret

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Kilis’in Polateli ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ahmet Kılınç’ı İl Jandarma komutanlığı personeli tarafından ziyaret edildi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, Polateli İlçesi Belenözü Köyünde ikamet eden Kilis’teki yaşayan son Kore Gazisi Ahmet Kılınç evinde ziyaret etti. Jandarma personeli tarafından bir istediği olup olmadığı sorulan Kore Gazisi Ahmet Kılınç, jandarma personeline ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

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