Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne ve 2 torunu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Musabeyli İlçesi Zeytinbağı köyünde gelini Fatma Bekir (37) ve 5 torunuyla yaşayan Şahinaz Tunç (80) dünden bu yana evden çıkmayınca köylüler, muhtarla beraber pencereden içeri girdi.

Aile fertlerini yataklarında hareketsiz bulan köylüler, durumu sağlık görevlileri ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, babaanne ile torunları Beşir (2) ve Nazıma Tunç'un (3) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan Fatma Bekir ve kızı Büşra Tunç (5) ise Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Babaanne ve torunlarının cenazeleri, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Şahinaz Tunç'un kızı Şehnur Yılmaz, dayısının kızının haber vermesinin ardından köye geldiklerini ancak annesinin kendileri gelmeden morga götürüldüğünü belirtti.

Kardeşi cezaevinde yattığı için annesinin gelini ve torunlarının yanında kaldığını anlatan Yılmaz, öğlen olmasına rağmen evden kimse çıkmayınca köylülerin muhtarla beraber pencereden içeriye girdiğini ve yakınlarını dışarıya çıkardıklarını daha sonra da sağlık ekiplerine haber verdiğini ifade etti.