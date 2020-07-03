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Kilit içinde kalan anahtar nasıl çıkarılır?

Kapının kilidini açmak için anahtarı yuvaya soktuğumuz zaman anahtarın kilit içinde kırılma riski vardır. Belki de bu durum çoğumuzun başına gelmiştir. Böyle durumda anahtar kapı kilinin içinde kalır. Kilit içinde kalan anahtar nasıl çıkarılır? Şunları uygulayabilirsiniz.

Kilit içinde kalan anahtar nasıl çıkarılır

Çoğu zaman herkesin başına gelen olaylardandır anahtarın kilit içinde kalması. Genelde anahtar kırıldığında kilit içinde kalır ve çıkarılmaz. Bu sebeple de çıkarılmak için uğraşılır. Aslında birçok kişinin aklına hemen çilingir gelir. Fakat birkaç basit yöntem ile kilit içinde kalan anahtar çıkarılabilir. Şimdi bu konudan detaylıca bahsedeceğiz. İşte kilit içinde kalan anahtar nasıl çıkarılır aşağıdaki gibidir.

Mıknatıs

Mıknatısın gücünden kırık anahtarı kilidin içerisinden çıkarmak için faydalanabilirsiniz. Bunun için çekim gücü güçlü olan bir mıknatıs bulmanız gerekecektir. Mıknatısı kilidin ucuna koyun ve daha sonra çekin. Eğer güçlü bir mıknatıs ise anahtarı kilitten çıkaracak ve bu sorununuz çözülecektir.

Tutkal

Anahtarın kırılan bölgesine yapıştırıcı veya tutkal sürün. Daha sonra diğer kırılan yere itin ve bir süre o şekilde bekleyin ki anahtar yapışsın. İyice kuruduktan sonra anahtarı bütün bir şekilde çekip bu sorundan tamamen kurtulabilirsiniz.

Yedek anahtar

Bu durumda yedek anahtarınız var ise çok şanslısınız. Yedek anahtarı kapının iç kısmına sokun ve daha sonra dışarı doğru ittirin. Kırık anahtar dışarı çıkacaktır.

Yağlama

Kilidi bolca yağlayın. Bu yağın anahtara kadar gitmesini sağlayın. Az yağlar iseniz bu sorun çözülmeyecektir. Mutlaka bolca yağ dökmeniz gerekmektedir. Yağladıktan sonra kerpetene ihtiyacınız olacak. Bir süre bekleyin ve kerpeten ile kırık anahtarın ucundan dışarıya doğru çekin. Kırık anahtarınız dışarıya yağlanma sayesinde kolay bir şekilde gelecektir.

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