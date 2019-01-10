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"ÇOK SU İÇMENİN SAPTANMIŞ HERHANGİ BİR YARARI YOK"

Op. Dr. Gürdal Ören, 1990’lı yıllardan itibaren bir çok kişi tarafından söylenen "her gün en az 3 litre su içilmeli" söylemi ile ilgili yürüme yetisini kaybetmiş tüm gününü yatarak geçirmek zorunda kalan bir hasta ile okula veya işe gitmek için saatlerce yürüyen birinin ihtiyacı bir olur mu?