Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, her insan vücudunun farklı gereksinimlerinin olduğunu belirterek, her gün en az 3 litre su içilmesi gerektiği bilgisinin doğru olmadığını söyledi.
İHA'nın haberine göre; Op. Dr. Ören, hayatın her basamağında yer alan suyun insan vücuduna etkisi üzerine açıklama yaptı. Kanda, insan vücudunun her yerinde ve hücrelerin içinde dahi su bulunduğunu belirten Op. Dr. Ören, her gün en az 3 litre su içilmesi gerektiği bilgisinin doğru olmadığını söyledi.
"ÇOK SU İÇMENİN SAPTANMIŞ HERHANGİ BİR YARARI YOK"
Op. Dr. Gürdal Ören, 1990’lı yıllardan itibaren bir çok kişi tarafından söylenen "her gün en az 3 litre su içilmeli" söylemi ile ilgili yürüme yetisini kaybetmiş tüm gününü yatarak geçirmek zorunda kalan bir hasta ile okula veya işe gitmek için saatlerce yürüyen birinin ihtiyacı bir olur mu?
Tabii ki hayır. Hayat tarzı farklıysa ihtiyaç da farklıdır. Ancak bu farkın tek sebebi hareketli veya durağan olmaktan kaynaklanmıyor.
Bilimsel çalışmalar da bu kadar çok su içmenin saptanmış herhangi bir yararı olmadığı yönünde. Bizler gün içinde, sadece terleme yoluyla ortalama yarım litre suyu dışarı veriyoruz.
Ayrıca sadece nefes verirken bile, ağız ve burnumuzdan çıkan havayla günde ortalama 237 mililitre su kaybediyoruz. İdrar ve dışkılama yoluyla da her gün 1.4 litre suyu dışarı atıyoruz. Bu ortalamaları topladığınızda, yaklaşık 2 litreye eşit olduğunu görüyorsunuz" dedi.
"YEDİĞİMİZ SEBZELER VE MEYVELER DE VÜCUDUMUZ İÇİN SUDUR"
İşte buradaki su kaybının yerine koyulduğunda vücuttaki su dengesinin sağlandığını kaydeden Op. Dr. Gürdal Ören, "Üstelik günde iki litre su içerek değil aslında farklı yollardan da bunu zaten sağlıyoruz. Örneğin; yediğimiz sebzeler ve meyveler de aslında vücudumuz için sudur.
Salatalığın, domatesin, marulun, elmanın, kayısının, incirin, kavunun, portakalın, karpuzun, hatta muzun bile neredeyse yüzde 90’ı sudur. Çaylar, kahveler de hesaba eklendiğinde elimizde su şişesiyle tüm gün gezmenin anlamsız olduğu sonucuna varabiliriz.
Harcadığımız kadar su içmemiz yeterli, eksik kalanı ise vücut size 'susama' olarak söylüyor" şeklinde konuştu.
ZAYIFLAMAK İÇİN BOL SU İÇMEK DOĞRU MU?
Ezberlenen bir başka formülün de "Zayıflamak için bol su için" yalanı olduğunu kaydeden Op. Dr. Ören, "Kilolu insanlar su içmeyi bilmedikleri veya yetersiz içtikleri için mi bu durumdalar; hayır.
Etrafınızda günde sadece bir bardak su içtiğini söyleyen insanların hepsi mi kilolu; hayır. Bu yüzden tek çözüm sadece su içmek değil, alınan kalori alımını azaltıp harcanan kaloriyi arttırmak.
Mide, bağırsak ve böbrek gibi sindirim sistemi organları, cilt ve saç gibi görsellerimizin sağlığı için su tüketmek tabiki çok faydalıdır. Ancak sadece su içimiyle bağdaşlaştırmak doğru değil.
Her gün fiziksel aktivite yapmak, düzenli beslenmek, yemek seçimlerinde sağlıklı olanı tercih etmek aradığınız anahtardır" ifadelerini kullandı.
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