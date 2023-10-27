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        Haberler Sağlık Kilo vermek isteyenler dikkat! İşte iştah kesen, tok tutan besinler!

        Kilo vermek isteyenler dikkat! İşte iştah kesen, tok tutan besinler!

        Kilo vermek, birçok insanın hayalidir. Ancak, kilo vermek için sadece diyet yapmak yeterli değildir. Doğru beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek de önemlidir. İşte sizi tok tutacak sağlıklı besinler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 09:22 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:22
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        Doğru beslenme, kilo vermede önemli bir rol oynar. İştah kesen ve tok tutan besinler tüketmek, kilo verme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Doğru bir beslenme biçimini benimserseniz sağlıklı bir kilo verme süreci yaşarsınız. İşte beslenme düzeninize eklemeniz gerekenler...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        TOK TUTAN BESİN ÖZELLİKLERİ

        • Lif bakımından zengindirler. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur ve tokluk hissini artırır.
        • Protein bakımından zengindirler. Protein, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.
        • Su bakımından zengindirler. Su, tokluk hissini artırır ve kilo vermeye yardımcı olur.
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        İŞTAH KESEN BESİNLER NASIL TÜKETİLMELİ?

        İştah kesen ve tok tutan besinleri, öğünlerinizde ve atıştırmalıklarınız arasında tüketebilirsiniz.

        Öğünlerinizde, iştah kesen ve tok tutan besinleri protein ve lif bakımından zengin besinlerle birlikte tüketmeniz daha etkili olacaktır. Örneğin, salatanızı ızgara tavuk veya balık ile birlikte tüketebilirsiniz.

        Atıştırmalıklarınız için de iştah kesen ve tok tutan besinleri tercih edebilirsiniz. Örneğin, meyve, yoğurt, fındık veya tohumlar gibi besinleri atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

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        İŞTAH KESEN BESİNLER

        FINDIK

        Fındık lif ve protein bakımından zengindir ve tokluk hissini artırır. Zayıflama dönemlerinde en uygun atıştırmalıklar arasında yer alır.

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        SU

        Su tokluk hissini artırarak iştahınızın kapalı olmasını sağlar. Bu yüzden diyet sırasında bol su tüketmek kilo vermeye yardımcı olur.

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        YUMURTA

        Yumurta, protein bakımından zengin bir besindir ve tokluk hissini artırır. Zayıflama döneminde en çok tercih edilen besinler arasındadır.

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        YOĞURT

        Yoğurt, protein ve kalsiyum bakımından zengin bir besindir ve tokluk hissini artırır.

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        BAKLAGİLLER

        Kilo vermek için yapılan diyet listelerinde de bakliyatlar her zaman yer alırlar. Çünkü baklagiller düşük yağ içermesine karşın yüksek protein içerir ve lifli yapısından dolayı uzun süre tok tutar.

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        MEYVELER

        İştah kesen besinler arasında sayılabilecek olanlar şu şekildedir:

        Elma,

        Armut,

        Muz,

        Portakal,

        Greyfurt.

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        YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

        Özellikle ıspanak, roka, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ve lahana, brokoli gibi kükürtlü sebzeler yüksek posa ve su içeriyorlar. Hacimce yüksek ve çok düşük enerjiye sahip bu sebzeler kilo vermede ve tok kalma konusunda büyük destekçidir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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