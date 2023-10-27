Kilo vermek isteyenler dikkat! İşte iştah kesen, tok tutan besinler!

Doğru beslenme, kilo vermede önemli bir rol oynar. İştah kesen ve tok tutan besinler tüketmek, kilo verme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Doğru bir beslenme biçimini benimserseniz sağlıklı bir kilo verme süreci yaşarsınız. İşte beslenme düzeninize eklemeniz gerekenler...

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İŞTAH KESEN BESİNLER NASIL TÜKETİLMELİ?

İştah kesen ve tok tutan besinleri, öğünlerinizde ve atıştırmalıklarınız arasında tüketebilirsiniz.

Öğünlerinizde, iştah kesen ve tok tutan besinleri protein ve lif bakımından zengin besinlerle birlikte tüketmeniz daha etkili olacaktır. Örneğin, salatanızı ızgara tavuk veya balık ile birlikte tüketebilirsiniz.

Atıştırmalıklarınız için de iştah kesen ve tok tutan besinleri tercih edebilirsiniz. Örneğin, meyve, yoğurt, fındık veya tohumlar gibi besinleri atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.