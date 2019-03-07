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Çocukluğundan beri kilolu olduğunu söyleyen Kurubacakoğlu, "Bütün hayatım boyunca böyleydim diyebilirim ama üniversitenin son yıllarından itibaren daha da fazla kilo aldım. Herkes gibi ben de spor yapmak istedim, hatta spor salonuna yazıldım, özel hocam vardı, beslenmeme de bu dönem dikkat etmeye çalıştım, spor maceram çok uzun süremedi çünkü kendimi çok kötü hissetmeye ve sağlık sorunlarıyla karşılaşmaya başladım. O dönem anladım ki bu iş olmayacak" diye konuştu.