"Ben kendimi bildim bileli kiloluydum, çok uğraştım ama ne yaptıysam zayıflayamıyordum, denemediğim şey kalmadı" diyen 29 yaşındaki Burak Kurubacakoğlu, "Bir türlü kilolarımdan kurtulamıyordum. Bir dönem, “Şok Diyet” gibi bir yazı okumuştum, onu denedim, neredeyse aç kalıyordum.
Günde bir öğün yediğim dönemler oluyordu fakat her tartıya çıktığımda aynı kiloda ya da daha fazla kilo almış görüyordum kendimi, bu durum da beni daha kötü etkiliyordu. Biraz da kabullenmiştim bu durumu, ben galiba tüm hayatım boyunca böyle yaşamaya devam edeceğim diyordum" dedi.
Çocukluğundan beri kilolu olduğunu söyleyen Kurubacakoğlu, "Bütün hayatım boyunca böyleydim diyebilirim ama üniversitenin son yıllarından itibaren daha da fazla kilo aldım. Herkes gibi ben de spor yapmak istedim, hatta spor salonuna yazıldım, özel hocam vardı, beslenmeme de bu dönem dikkat etmeye çalıştım, spor maceram çok uzun süremedi çünkü kendimi çok kötü hissetmeye ve sağlık sorunlarıyla karşılaşmaya başladım. O dönem anladım ki bu iş olmayacak" diye konuştu.
"YEMEYİNCE UYUYAMIYORDUM"
Burak Kurubacakoğlu, "Akşamın geç vakitleri de yemek yiyordum öyle uyuyordum. Bu da beni rahatsız ediyordu ama yemeyince de uyuyamıyordum, hani derler ya, aç uyunur mu diye, aklımda öyle kaldığı için tıka basa karnımı doyurup uyurdum, şimdi ise yine karnım aç olmadan ama düzenli bir beslenme uyguladığımdan tokluk hissi ile uyuyorum. Önceden ekmek arası makarna yiyen ben, şimdilerde süt içiyorum, meyve yiyorum" diye konuştu.
“Düzenli bir beslenme ile yaşamaya başlamam gerektiğini ve profesyonel bir yardım almadan bu işin olmayacağını öğrendim" diyen Kurubacakoğlu, zayıflama sürecini şöyle anlattı:
-Sabah uyandığımda ilk 1 saat içinde mutlaka kahvaltımı yapmam gerektiğini,
-Kas kaybım olmasın diye kahvaltıda mutlaka yumurta ve peyniri eksik etmememin şart olduğunu,
-Cildimde herhangi bir bozulma olmaması için yeşillikleri ihmal etmememin zaruri olduğunu,
-Ekmeksiz öğün olmaması gerektiğini,
-“Ara öğünler olmadan diyet olmaz” kuralının kesin ve net olduğunu,
-Bu aralarda yağ yakımını hızlandırabilmek için bitkisel yağlar içeren kuruyemişleri (ceviz, badem, fındık) tüketmemin doğru olduğunu,
-Daha tok kalabilmek için yoğurt, süt tüketmeyi atlamamayı,
-Meyve yemeği de hiç ihmal etmemeyi,
-Öğle ve akşam yemeklerimde diyet programıma uygun ve o haftaki ihtiyacıma göre protein, kurubaklagil ve sebze tüketimini eksiltmemeyi artık kendime görev edindim ve bunların hepsini ezberledim.
Bunları tüketirken elbette porsiyon miktarlarıma dikkat ettim. Bu dönemde düzenli bir şekilde spor yapmaya da başladım. Aç karnına asla spor yapmadım ve yağ yakımı yardımı için spordan bir saat önce şekersiz sütsüz filtre kahve içtim.
UZUN SÜRE KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM
"Uzun süre kimseyle bilerek görüşmedim. Bu değişikliği herkes aynı anda görsün istedim" diyen Burak Kurubacakoğlu, "Beni tanıyamıyorlar. En güzeli de, insanın kendine olan güveni geliyor. Hayalini kurduğum evliliğe de bir adım daha yaklaştığımızdan, müstakbel nişanlım için de bu durum hoş oldu. Yakın bir zamanda evleneceğiz. Şimdi onun planlarını yapıyoruz" diye konuştu.
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