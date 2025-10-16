Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kilosu tarlada 55 TL - İş-Yaşam Haberleri

        Kilosu tarlada 55 TL

        Hatay'da sofralık zeytinin hasadına başlandı. Çiftçinin umudunun yüksek olduğu ürün tarladan kilogram fiyatı 55 TL'den alıcı buluyor. Çiftçi Mehmet Çömez "Bu yıl zeytin, iklimsel şartlardan dolayı bazı bölgelerde yok ama çok şükür bizim zeytinlerimiz iyi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 09:40 Güncelleme: 16.10.2025 - 09:40
        Kilosu tarlada 55 TL
        Türkiye'nin en verimli toprakları arasında yer alan Amik Ovası'nın Hassa ilçesi kısmında sofralık zeytin hasadına başlanıldı. Tadı ve kalitesiyle rağbet gören zeytinde çiftçi rekolteden memnun durumda. Kuraklığın etkili olduğu bölgede ürün kaybının olmaması ve zeytindeki bereket çiftçi Mehmet Çömez'i sevindirdi. Sofralık zeytinin kilogram fiyatının tarlada 55 TL'de olduğunu söyleyen Çömez, Hatay'dan Türkiye'nin çeşitli illerine zeytin gönderildiğini ifade etti.

        "KİLOGRAM FİYATI 55 TL BANDINDA GİDİYOR AMA DIŞARIYA GÖRE BİZİM FİYATLARIMIZ DÜŞÜK"

        Sofralık zeytinde hasattan memnun olduklarını söyleyen Çömez, ürün fiyatının düşük olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

        "Bu yıl zeytin, iklimsel şartlardan dolayı bazı bölgelerde yok ama çok şükür bizim zeytinlerimiz iyi. Tonajımız tahminimizi tutuyor ve çok şükür iyi. Bu zeytinlerimiz sofrada tüketilmek için hasat edildi. Biz kutulara dolduruyoruz ve yeşil zeytin olarak vatandaşlara sunuyoruz. Şuan fiyat olarak 55 TL bandında gidiyor ama dışarıya göre bizim fiyatlarımız düşük. Şu anda mahsulümüzü tarladan çıkarttık, araçla fabrikalara gönderiyoruz. Elendikten ve temizlendikten sonra kutulara doldurularak çeşitli illere sofralık olarak gönderiliyor."

