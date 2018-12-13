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Kardashian'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay yaratmıştı. 38 yaşındaki Kardashian, "Bu, en son Miami gezimden. Lütfen beni geri götür, burada yağmur yağıyor" notuyla bu fotoğraf yayınlamıştı. Kim Kardashian'ın paylaşımındaki ilginç bir ayrıntı, takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı. ABD'li magazin yıldızının yerlere saçılmış olan iç çamaşırları ve çorapları şaşkınlık yaratmıştı. Kardashian'ın bu pozu 2,2 milyon beğeni ve binlerce yorum almıştı.