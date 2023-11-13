Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk sorunun doğru cevabı herkesi şaşırttı! Milyoner'deki 5 milyon TL'lik soru ve doğru cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk sorunun doğru cevabı herkesi şaşırttı! Milyoner'deki 5 milyon TL'lik soru ve doğru cevabı nedir?

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan ve en çok sevilen bilgi yarışması programlarından biri olan Kim Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada 5 milyonluk soru açıldı! İşte, detaylar...

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İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?