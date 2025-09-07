Kim Novak'a Fransa'dan İkon Ödülü

1950'lerin en ünlü oyuncularından biri olan Kim Novak, Cumartesi akşamı Fransa'daki Deauville Amerikan Film Festivali'nde boy gösterdi.

92 yaşındaki sinema yıldızı, İkon Ödülü'nü almak üzere yıldızlarla dolu törene katıldı.

Novak, birkaç gün önce Venedik Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülü olarak Altın Aslan'ı almak üzere sahneye çıkmıştı.

Her iki ödül de yoksullukla boğuştuğu çocukluğunu anlattığı 'Kim Novak'ın Vertigo'su' adlı yeni belgeselinin yayınlanmasının ardından geldi.

Belgesel, Novak'ın, Alfred Hitchcock'un 'Vertigo' filmindeki rolünü ve Oregon'da bir sanatçı olarak geçirdiği münzevi hayata uzanan yolculuğunu ele alarak hayatını inceliyor.

Novak, şöhret hayatından uzaklaşsa da ara sıra kamuoyu karşısına çıktığında hayranları, yüzünün eski yıllara göre çok farklı göründüğünü belirterek onu eleştiriyor.

Novak'ın bu görünümü, 2014 yılında Oscar Ödülleri'ne belirgin şekilde şişmiş bir yüzle katıldığında büyük yankı uyandırmış ve izleyicilerden büyük eleştiri almıştı.

Donald Trump bile oyuncunun görünümü hakkında yorum yapmış ve o dönemde "Kim, estetik cerrahına dava açmalı!" diye sosyal medya mesajı yazmıştı.

Novak, yüzüne yağ enjeksiyonu yaptırdığı için pişman olduğunu ve umduğu gibi sonuçlanmadığını söylemiş, Hollywood'un güzellik standartlarının acımasızlığı ve sektördeki yaş ayrımcılığının sertliği hakkında da konuşmuştu.

Facebook'ta yayınladığı açık mektupta tepkilere yanıt veren oyuncu, "Bu yıl Oscar'a katıldıktan sonra tüm yorumları okudum. Donald Trump ve diğerlerinin ne dediğini biliyorum ve yüzüme yağ enjeksiyonu yaptırdığımı inkar etmeyeceğim" demişti. Novak ayrıca, "Bence bir insanın olabildiğince iyi görünme hakkı var ve ben de daha iyi göründüğümde kendimi daha iyi hissediyorum" ifadesini kullanmıştı.