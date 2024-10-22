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        Haberler Spor Futbol Almanya Kimmich'ten Barcelona sorusuna cevap - Futbol Haberleri

        Kimmich'ten Barcelona sorusuna cevap

        Bayern Münih'te top koşturan Joshua Kimmich, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yla karşılaşacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 21:30 Güncelleme: 22.10.2024 - 21:30
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        Kimmich'ten Barcelona sorusuna cevap!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak olan Bayern Münih'in orta sahası Joshua Kimmich, maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

        BARCELONA AÇIKLAMASI

        Alman futbolcu, Bayern Münih ile sözleşmesi bittikten sonra Barcelona'ya olası transferini düşünüp düşünmediği yönünde gelen sorunun ardından, "Şu anda bunu düşünmüyorum. Hayatta ve futbolda hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz." diye cevap verdi.

        Kimmich'in adı yaz transfer döneminde de Barcelona ile anılmıştı.

        29 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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