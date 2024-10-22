Kimmich'ten Barcelona sorusuna cevap!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak olan Bayern Münih'in orta sahası Joshua Kimmich, maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

BARCELONA AÇIKLAMASI

Alman futbolcu, Bayern Münih ile sözleşmesi bittikten sonra Barcelona'ya olası transferini düşünüp düşünmediği yönünde gelen sorunun ardından, "Şu anda bunu düşünmüyorum. Hayatta ve futbolda hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz." diye cevap verdi.

Kimmich'in adı yaz transfer döneminde de Barcelona ile anılmıştı.

29 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.