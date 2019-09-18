Kimse Bilmez 14. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı da dizi biter bitmez ekranlara geldi. Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı ve 14. son bölüm özeti haberimizde.

KİMSE BİLMEZ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Uzat elini, yardım et bana..."

KİMSE BİLMEZ 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali büyük sırrı öğrenebilecek mi?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?