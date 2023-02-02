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Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!

Birçoğumuzu çocukken ekran başına kitleyen çizgi filmlerin sonlarının aslında hiç beklendiği gibi olmadığını biliyor muydunuz? Her sahnesiyle ayrı bir yere sahip olan bu yapımların final sahnelerinin çoğunun yayınlanması yasaklandı. İşte hepimizin bayıla bayıla izlediği çizgi filmlerin acı sonları…

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  • Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!

    TWEETY VE SYLVESTER

    Birçok mutsuz anın yaşandığı bu efsane çizgi filmde, mutlu son bizi bekliyor. Finalde Sylvester korkunç bir kabus yüzünden uyanıyor ve koşarak Tweety’nin yanına gidiyor. Ona bir şey olduğu endişesiyle içi içini yiyen Sylvester, Tweety’i bulduğunda ona sarılıyor ve ikili bu şekilde barışıp dost oluyor.
  • Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!

    WINNIE THE POOH

    Her ne kadar yapım içerisindeki tüm karakterlerin psikolojik sorunları olsa da, sevilen çizgi film mutlu sonla bitiyor. Filmin sonunda Piglet ve Winnie dünya evine giriyor. Türkiye dahil birçok ülkede yasaklanan filmin ülkemizde yasaklanmasının sebebi domuz karakterinin olması. Daha sonra RTÜK, kutlama sahnesindeki bira kadehlerinden dolayı projeye ceza kesti.
  • Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!

    CAILLOU

    Aslında lösemili olan bir çocuğun hayata tutunma hikayesini anlatan bu proje gerçek bir olay. Yaşam savaşı veren çocuk hayatını kaybedince, annesi çizgi film yapımcılarıyla anlaşarak evladının hayatını ekranlara taşıyor. Bu projenin finali ise sadece Amerika’da yayınlandı ve küçük kahraman hayatını kaybetti.
  • Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!

    TAŞ DEVRİ

    Yediden yetmişe herkesin ilgiyle izlediği çizgi filmlerden biri olan Taş Devri, mutlu sonla bitiyor. Barny’nin oğlu Bambam ve Fred’in kızı Çakıl evlenerek ikiz bebek sahibi oluyorlar.
  • Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!

    SÜNGER BOB

    Herkesin ilgiyle izlediği, günümüzde hala önemli bir yere sahip olan Sünger Bob, ne yazık ki finaliyle yüzleri güldürmüyor. Söylenene göre son bölümde Yengeç Restoran’da yangın çıkıyor ve Patrick hayatını kaybediyor. Projenin final sahnesini birçok ülke yayınlamadı.
  • Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!

    PEMBE PANTER

    Dünyanın en bilinen çizgi film karakterlerinden biri olan Pembe Panter, finalde atalarının adını lekelediği gerekçesiyle Kara Panterler Örgütü tarafından öldürülüyor.
  • Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!

    GÜZEL VE ÇİRKİN

    Güzel sonla biten yapımlardan biri olan Güzel ve Çirkin’de, aslında prens olan bir genç adam bencil davranışları sonucu ceza alarak canavara dönüşüyor. Lanet ise ancak onu bu haliyle kabul eden biri tarafından bozulabiliyor. Filmin sonunda güzel olan prenses canavar halindeki prense “Seni seviyorum” diyor ve lanet bozuluyor.
  • Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!

    BUGS BUNNY

    Bugs Bunny için iki farklı final teorisi üretilmiş. Birincisinde avcı, Bugs Bunny’yi vurarak öldürüyor. İkinci teoride ise Bugs Bunny, Duffy Duck’a sinirlenerek onu parçalara ayırıp göle atıyor. 
  • Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!

    TOM VE JERRY

    Tom ve Jerry yıllar boyunca en çok izlenen çizgi filmler arasında yer alıyor. Yapımda Tom adlı kedi, evin içerisindeki ufak delikte yaşayan Jerry’i yakalamak için elinden geleni yapıyor. Bu proje için uygun görülen sonda ise, Tom başka bir kediye aşık oluyor fakat para için terk ediliyor. Hayata küsen Tom, tren raylarına oturuyor ve ölmeyi bekliyor. Jerry başta Tom’u vazgeçirmeye çalışıyor fakat benzer bir durumu yaşayınca Tom ile beraber tren raylarına oturup intihar ediyorlar.
  • Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!

    FINEAS VE FÖRB

    Halen Disney Plus ekranlarında eski bölümleri yayınlanan Fineas ve Förb aslında gerçek bir hikayeye dayanıyor. Fineas hiperaktif, Ferb ise beyninde bulunan tümör sebebiyle konuşamayan evlatlık bir çocuk. Candace ise kardeşlerinin icatlarını annesine kanıtlamaya çalışan bir abla. Hikayenin gerçeğinde ise Candace şizofren bir genç kız ve gördüklerini bir not defterine kaydediyor. En sonunda intihar eden Candace’nin defterini annesi ölümsüzleştirmek için Disney’e veriyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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