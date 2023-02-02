GÜZEL VE ÇİRKİN

Güzel sonla biten yapımlardan biri olan Güzel ve Çirkin’de, aslında prens olan bir genç adam bencil davranışları sonucu ceza alarak canavara dönüşüyor. Lanet ise ancak onu bu haliyle kabul eden biri tarafından bozulabiliyor. Filmin sonunda güzel olan prenses canavar halindeki prense “Seni seviyorum” diyor ve lanet bozuluyor.