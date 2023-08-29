'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na barınak yaptı

4 Şurada Paylaş!

Dağda bulunan Şehitler Çeşmesi'ni de biraz aşağı getirdim ve hayvanların da su içmesi için yer yaptım. Yaz aylarında bölgeye gelen piknikçiler ya da dağcılar burada mola verip dinleniyor. Sonbahar ve kış aylarında ise olumsuz hava şartlarına yakalananlar burada korunuyor" diye konuştu.