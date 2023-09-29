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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Esenyurt’ta kına gecesinde 'halay başı olma' kavgası! - VİDEO HABER

        Kına gecesinde 'halay başı olma' kavgası!

        İstanbul Esenyurt'ta, kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında "Halay başı olma" kavgasında ortalık karıştı. Halay mendilini almak isteyen taraflar sokakta birbirine girerken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:02
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        Kına gecesinde 'halay başı olma' kavgası!
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        İstanbul'da olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında halay çekilirken tartışma çıktı.

        İKİ TARAF DA MENDİLİ İSTEDİ

        İHA'da yer alan habere göre tartışmanın sebebinin ise iki tarafın da mendili alarak halay başı olmak istemeleri olduğu öğrenildi.

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        GELİN VE DAMAT TARAFI BİRBİRİNE GİRDİ

        Bir süre sonra taraflar arasında küfürleşme başlarken sinirler gerildi. Bir anda birbirine giren gelin ve damadın akrabaları sokağa çıkarak adeta ortalığı birbirine kattı.

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        İKİ TARAF SAKİNLEŞTİRİLDİ

        Sokakta birbirlerine vuran taraflar eğlenceye gelen diğer kişiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaşanan “halay başı” kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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