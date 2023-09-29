İstanbul'da olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında halay çekilirken tartışma çıktı.

İKİ TARAF DA MENDİLİ İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın sebebinin ise iki tarafın da mendili alarak halay başı olmak istemeleri olduğu öğrenildi.

.png

GELİN VE DAMAT TARAFI BİRBİRİNE GİRDİ

Bir süre sonra taraflar arasında küfürleşme başlarken sinirler gerildi. Bir anda birbirine giren gelin ve damadın akrabaları sokağa çıkarak adeta ortalığı birbirine kattı.

REKLAM

.png

İKİ TARAF SAKİNLEŞTİRİLDİ

Sokakta birbirlerine vuran taraflar eğlenceye gelen diğer kişiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan “halay başı” kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.