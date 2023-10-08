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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kına sonrası kavga: 6 yaralı

        Kına sonrası bıçaklı kavga: 6 yaralı

        Çankırı'da, kınada çıkan tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartışmanın sonrası ayrıldıkları olay yerine tekrar bıçakla geri gelin 2 kardeşin karıştığı kavgada, aralarında damadın da bulunduğu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:50
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        Kına sonrası kavga: 6 yaralı
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        Çankırı'da Çerkeş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarında, dün akşam, kına gecesinde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Davetlilerin araya girmesiyle yatıştırılan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Ç.K. ve M.K. kardeşler, yanlarına bıçak alarak tekrar tartışmanın yaşandığı yere geldi.

        DAMAT İLE BİRLİKTE 6 KİŞİ YARALANDI

        Kına sonrası çıkan tartışmanın büyümesi üzerine damat R.Ş. ve babası S.Ş. ile B.Ş, A.G, M.A. ve M.Ç. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        * Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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