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Temmuz ayı kira artış oranı ne zamana açıklanacak ve yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı?

Kira artış oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarının öncesinde araştırılmaya başlandı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile kira artış oranı da belirlenecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yüzde 25 kira sınırlaması uygulamasına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte 2023 Temmuz kira artış oranı yüzde 25 sınırında son durum...

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  • KİRA ARTIŞ ORANI 2023 | Temmuz ayı kira artış oranı ne zamana açıklanacak, ne kadar olacak ve yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı?

    Memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkı 3 Temmuz'da açıklanacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri başta kira artış oranı olmak üzere pek çok kaleme yön veriyor. Öte yandan kira artış oranı fahiş fiyat artışını engellemek için yüzde 25 oranında sabit tutulmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuya ilişkin açıklamalarının ardından gözler "Temmuz ayı kira artış oranı ne zamana açıklanacak, ne kadar olacak ve yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Temmuz kira artış oranı hakkında merak edilenler...
  • KİRA ARTIŞ ORANI 2023 | Temmuz ayı kira artış oranı ne zamana açıklanacak, ne kadar olacak ve yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı?

    EMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları belirlenecek. Haziran ayı enflasyon oranının 3 Temmuz Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da enflasyon rakamlarıyla aynı gün belli olması bekleniyor.
  • KİRA ARTIŞ ORANI 2023 | Temmuz ayı kira artış oranı ne zamana açıklanacak, ne kadar olacak ve yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı?

    YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25 kira sınırı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak." ifadelerini kullandı.
  • KİRA ARTIŞ ORANI 2023 | Temmuz ayı kira artış oranı ne zamana açıklanacak, ne kadar olacak ve yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı?

    YÜZDE 25 KİRA SINIRI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK? 

    Yüzde 25 kira sınırına ilişkin yapılan açıklamaya göre kira artış oranında yüzde 25 zam sınırlaması 1 2024 yılı Temmuz  ayına kadar devam edecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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