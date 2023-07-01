Memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkı 3 Temmuz'da açıklanacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri başta kira artış oranı olmak üzere pek çok kaleme yön veriyor. Öte yandan kira artış oranı fahiş fiyat artışını engellemek için yüzde 25 oranında sabit tutulmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuya ilişkin açıklamalarının ardından gözler "Temmuz ayı kira artış oranı ne zamana açıklanacak, ne kadar olacak ve yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Temmuz kira artış oranı hakkında merak edilenler...