Kira zammı hesaplama Ağustos 2025: TÜİK TÜFE verileri ile Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?
Ağustos ayı kira artış oranı 2025 son dakika belli oldu. Temmuz ayı enflasyon verileri bugün açıklandı ve böylece Ağustos ayı kira zammı netleşti. Bu noktada bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar ''TÜFE Ağustos ayı kira artışı oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK verileri ile Ağustos ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
Ağustos ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Temmuz ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Temmuz enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Ağustos ayı kira zammı da netlik kazandı. Bu noktada ‘’2025 Ağustos kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları yenileme döneminde olan ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, konut ve iş yeri TÜFE Ağustos ayı kira artış oranı hesaplama işlemleri.
2025 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,52 arttı, aylık %2,06 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %24,19 arttı, aylık %1,73 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,73 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,70 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,07 artış gösterdi.
2025 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Temmuz ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Ağustos ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.
12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu.
Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025
Zamsız kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: % 41,13
Kira zam bedeli: 4.113 TL
Zamlı kira bedeli: 14.113 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İş yerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.