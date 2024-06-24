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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada yüzde 25 zam tavanı kalkıyor - Emlak Haberleri

        Kirada yüzde 25 zam tavanı kalkıyor

        2022'de yürürlüğe giren konut kiralarında yüzde 25 tavan zam uygulaması önümüzdeki hafta sona erecek. Herhangi bir değişiklik olmazsa eskiden olduğu gibi kira zam oranı, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenecek. Haziran ayı enflasyon oranının 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanmasıyla temmuz ayında yapılabilecek tavan zam oranı ortaya çıkacak

        Giriş: 24.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:10
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        Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana tartışmalara yol açan 'kirada yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının bitmesine kısa bir süre kaldı. 2022 Haziran'da enflasyonla birlikte kira fiyatlarında yaşanan olağanüstü artış sonrasında yürürlüğe sokulan uygulama, geçtiğimiz yıl temmuz ayında bir yıllığına uzatılmıştı. Uygulama ev sahipleri ve kiracılar arasında tartışmalara neden olmuş, anlaşmazlıklar mahkemelere taşınmıştı.

        2 yıldır uygulanan 'tavan zam' kuralı, 2 Temmuz itibariyle hayatımızdan çıkacak. Herhangi bir yeni karar çıkmazsa temmuz ayında, önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre kirada tavan zam oranı ortaya çıkacak.

        Haziran ayı enflasyon oranı, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Bu açıklamayla birlikte 12 aylık enflasyon ortalaması ortaya çıkacak. Ev sahipleri, temmuz ayında kontrat yenileme zamanı gelmişse, maksimum bu oranda kira zammı yapabilecek.

        Mayıs ayı enflasyon verilerine göre; on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşmişti.

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kira artışında yüzde 25 sınırına ilişkin yaptığı açıklamada, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok" ifadelerini kullanmıştı.

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