Kirada yüzde 25 zam tavanı kalkıyor

Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana tartışmalara yol açan 'kirada yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının bitmesine kısa bir süre kaldı. 2022 Haziran'da enflasyonla birlikte kira fiyatlarında yaşanan olağanüstü artış sonrasında yürürlüğe sokulan uygulama, geçtiğimiz yıl temmuz ayında bir yıllığına uzatılmıştı. Uygulama ev sahipleri ve kiracılar arasında tartışmalara neden olmuş, anlaşmazlıklar mahkemelere taşınmıştı.

2 yıldır uygulanan 'tavan zam' kuralı, 2 Temmuz itibariyle hayatımızdan çıkacak. Herhangi bir yeni karar çıkmazsa temmuz ayında, önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre kirada tavan zam oranı ortaya çıkacak.