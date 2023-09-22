Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı REIDIN 2023 Ağustos Konut Kira Değerleri Araştırması yayınlandı. Türkiye genelinde Konut Kira Değeri 2023 Ağustos ayında Temmuza göre ortalama yüzde 10,04, geçen yılın aynı dönemine göre ise ortalama yüzde 137,24 oranında arttı. Türkiye genelinde 2018 Ağustos'tan bugüne geçen beş yılda konut kiralarında gözlenen nominal artış ise ortalama yüzde 891,67 seviyesinde gerçekleşti

REIDIN, 2023 Ağustos Konut Kira Değerleri Araştırmasını yayınladı. Tatil döneminin son ayında da Türkiye genelinde konut kira değerlerindeki artışın hız kesmeden devam ettiği görülüyor. REIDIN verilerine göre Türkiye genelinde Konut Kira Değeri 2023 Ağustos ayında Temmuza göre ortalama yüzde 10,04, geçen yılın aynı dönemine göre ise ortalama yüzde 137,24 oranında arttı. Türkiye genelinde 2018 Ağustos’tan bugüne geçen beş yılda konut kiralarında gözlenen nominal artış ise ortalama yüzde 891,67 seviyesinde gerçekleşti. Artışların yüksek kalmaya devam etmesinde yüksek enflasyon oranı gibi diğer etkenlerin yanı sıra, okullar açılmadan önce ailelerin taşınma kaygısı ve tayin ayı olan Eylül öncesi taşınma telaşının etkisinin olabileceği tahmin ediliyor.

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ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDEKİ ARTIŞ ORTALAMANIN GERİSİNDE KALDI

REIDIN’in raporunda en büyük üç şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kira değerlerindeki artışların Türkiye geneline göre daha düşük olduğu gözleniyor. Ankara şehir genelinde kira değeri artışı ortalama yüzde 8,41, İzmir’de yüzde 7,28, İstanbul’da ise yüzde 6,70 oldu.

Yılık Artışta Ankara Açık Ara Önde

Üç büyük şehir arasında son bir yıllık kira değeri artışında başkent Ankara açık ara önde gidiyor. Ankara şehir genelinde REIDIN Kira Değeri’ndeki artış yüzde 177,81 olurken, İzmir’de artış oranı yüzde 135,49, İstanbul’da ise yüzde 94,33 oldu.

REIDIN’in son beş yıllık verilerinde ise Ankara’nın farkı daha da açtığı görülüyor. 2018 Ağustos’tan bugüne geçen beş yıllık süreçte Ankara şehir genelinde REIDIN Kira Değeri’ndeki artış ortalama yüzde 1120,76 olurken, onu yüzde 843,80 ile İstanbul ve yüzde 801,23 ile İzmir takip ediyor.

İSTANBUL'DA SARIYER, İZMİR'DE ÇEŞME, ANKARA'DA GÖLBAŞI

İlçelerin ortalama metrekare kira değerinde ise İstanbul ilçelerinin diğer iki şehre göre oldukça farklı bir arayla önde olduğu görülüyor. 2023 Ağustos ayında REIDIN Konut Kira Değeri en yüksek üç ilçe de İstanbul’da yer alıyor. İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde konutların ortalama metrekare kira değeri 309,83 TL iken, Beşiktaş’ta bu değer 238,62 TL, Beyoğlu’nda ise 209,96 TL düzeyinde.

İstanbul’u takip eden İzmir’de ise konutların ortalama metrekare kira değeri Çeşme İlçesi’nde 171,95 TL, Urla’da 164,41 TL, Güzelbahçe’de ise 138,64 TL.

Üçüncü sırada yer alan Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nde ise konutların ortalama metrekare kira değeri 128,06 TL, Çankaya’da 126,90 TL, Yenimahalle’de ise 104,65 TL düzeyinde seyrediyor.

REIDIN Veri Araştırma Yöneticisi Burcu Köksal, “Yaz tatilinin son ayı olan Ağustosta da konut kiralarındaki artışların hız kesmeden devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu artışta Ağustos ayının ev değiştirme ve taşınma dönemi olmasının etkisi bulunuyor. Ailelerin ilk ve ortaokullar ile liselerin açılmasından önce yeni eve yerleşme talepleri ya da tayin dönemi olan Eylül öncesi taşınma telaşının etkisi verilere yansımış görünüyor.” dedi.