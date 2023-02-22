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Kiraz Sapı Çayı Nasıl Tüketilir?

Kiraz saplarının kaynatılarak hazırlandığı kiraz sapı çayı günde bir fincan kadar tüketilebilir. Kiraz sapı çayını aktarlarda temin edebilir ya da kendiniz tükettiğiniz kirazın saplarından hazırlayabilirsiniz. Ödem atıcı etkisi sebebiyle özellikle diyet listelerimizde sık sık karşımıza çıkan kiraz sapı çayını evde hazırlamanız için 20 adet kiraz sapı gerekmektedir. 2 bardak suyun içerisine bu 20 adet kiraz sapını ekleyerek kaynatabilirsiniz. Tam anlamıyla bir verim için çayın aç karnına tüketimi tavsiye edilmektedir.

Kiraz Sapı Çayı Günde Ne Kadar İçilir?

Kiraz sapı çayından tam anlamıyla fayda görebilmek için sabah kahvaltıdan akşamları da yemeklerden önce birer fincan olmak üzere günde 2 defa içilebilir. Bu miktarların dışına çıkılmamasında yarar var. Çünkü aşırı tüketimi sebebiyle istenmeyen yan etkiler doğabilir. Özelikle alerjik bünyeye sahip bireyler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalıdır. En azından doktor kontrolünde kullanılması daha doğru olacaktır.

Kiraz Sapı Çayı Aç Karnına Mı İçilir Tok Karnına Mı?

Kiraz sapı çayının tansiyon düşürücü özelliği bulunur. Kiraz sapı çayının günde 2 kere aç karnına tüketilmesi tavsiye edilir. Böylelikle çayın idrar söktürücü ve ödem atıcı etkisinden daha fazla yararlanabilirsiniz.

Kiraz Sapı Çayı Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır?

Kiraz sapı çayının doğrudan kilo verme üzerine bir etkisi yoktur. Ancak kilo verimine yardımcı olur. Kiraz sapı çayını zayıflamak için kullanıyorsanız sabah kahvaltıdan yarım saat önce 1 fincan, akşam yemeğinden yarım saat önce 1 fincan olmak üzere günde 2 fincan kadar tüketebilirsiniz. Burada püf nokta kiraz sapı çayının aç olarak tüketilmesidir.

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır?

Aktarlardan alınan kiraz sapları ya da meyvenin direkt olarak kendisinden elde edilen saplarla yapılır. Öncelikle saplar kurutulur. 1 bardak kiraz sapı çayı için: 1 yemek kaşığı kiraz sapını kaynattığımız suyun içine ekleyerek 5-10 dakika kadar demlemeye bırakın. Ilıdıktan sonra kiraz sapı çayını tüketebilirsiniz. Sağlık üzerinde kiraz sapı çayının pek çok yararı bulunmaktadır. Bunlar:

Regl dönemlerindeki ağrıları hafifletir, adet söktürücüdür.

Uzun süre tokluk hissi sağlar, kilo vermeye yardımcıdır.

Böbrekleri temizler.

Uyku düzenini sağlar.

Vücuttaki ödem ve toksinleri atar.

İdrar yollarını temizler.

Sakinleştirir.

İnsülini dengeler.

Tansiyonu düşürür.

Kiraz Sapı Çayı Zayıflatır Mı?

Kiraz sapı çayı doğrudan olarak değil, bir destek olarak zayıflamanıza yardımcı olur. Nitekim hiçbir besin direkt olarak zayıflatma özelliğine sahip değildir. Kiraz sapı çayı aç karnına tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi verir, idrar söktürür ve ödem atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle kilo verme sürecinizi destekler. Ayrıca metabolizma hızını arttırıcı etkisi de vardır. Bunların yanında düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeye dâhil edilen kiraz sapı çayı kilo vermeniz hususunda oldukça faydalı olacaktır.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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