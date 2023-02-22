Kuru Domates Nasıl Tüketilir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Kuru Domates Nasıl Tüketilir? Domates Kurusu Nasıl Yenir?
ABONE OL

Kuru domates nasıl tüketilir? Domates kurusu nasıl yenir?

Sofralarımızın vazgeçilmez tatlarından domates yaz kış tüketimi sağlanan bir besindir. Güneş ışığında domatesin kurutulmasıyla elde edilen kuru domates vitamin yönünden de oldukça zengindir. Salatalardan kahvaltılıklara kadar tüm yemeklerde kullanılabilen kuru domatesin özellikle kış aylarında bolca tüketimi sağlanır.

Kuru Domates Nasıl Tüketilir? Domates Kurusu Nasıl Yenir?
HABERTURK.COM

Kuru Domates Nasıl Tüketilir?

Domates güneşte kurutma işlemi için son derece uygun bir besindir. Çünkü domatesin çoğu sudan oluşmaktadır. Kurutma işlemi sırasında ise bu su tamamen ayrışır. 14 kg domatesten ortalama 1 kg kuru domates elde edersiniz. Peki, kuru domates nasıl tüketilir? Kuru domates yemeklerde ya da kahvaltılıklarda direkt olarak tüketebilir. Dilerseniz sandviç aralarına da koyulabilir. Bunun dışında salatalarda, kızarmış ekmeklerin yanında ya da peynirle de yenebilir. Tüketim alternatiflerinden hangisini seçeceğiniz tamamen damak zevkinize kalmıştır.

Domates Kurusu Nasıl Yenir?

Dilerseniz domates kurusunu direkt olarak yemeklerin içine ekleyebilirsiniz. Yemek haricinde kahvaltılık olarak tüketilebilmektedir. Kuru domatesle zeytinyağı dolma da yapabilirsiniz. Domates kurusunu tüketmeden önce biraz yumuşatmamız gereklidir. Bunun için kuru domatesleri yumuşayana kadar haşlamamız gerekir.

Kurutulmuş Domates Nasıl Yumuşar?

Kalori değeri oldukça düşük olan kurutulmuş içinde yağ ve kolesterol bulunmamaktadır. Hal böyle olunca diyet listeleri için oldukça uygun bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem besleyici hem de lezzetli olan kurutulmuş domatesi yumuşatmak için kaynatmamız gerekir. Kuru domatesleri sirkeli ya da sade suyun içine koyup ortalama 5-10 dakika yumuşayana kadar kaynamayana bırakın. Böylelikle kuru domatesler suyun içerisinde yumuşayacaktır.

Domates Kurusu Nasıl Kullanılır?

Domates kurusu yemeklere aroma katmak amacıyla kullanılabilir. Doğal yöntemlerle hazırlanan domates kurusunu nerede ve nasıl kullanacağınız size kalmıştır. Öncelikle domatesler iyice yıkanmalı ardından kurutulmalıdır. Daha sonra ortadan ikiye kesmeniz gerekmektedir. Kesilen domateslerin yeşil bölümlerini almaya özen gösterin. Domateslerin orta kısımlarını iyice tuzlayın. Tepsiye yerleştirilen domatesleri güneş ışığı gören bir yere tepsiyle koyun. Domates kurusunu ağzı kapalı ve havasız bir ortamda saklamak gerekir. Bunun için ağzı kapalı bir kavanoz tercih edilebilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rüyada Maymun Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Maymun ve Maymun Yavrusu Görmek Anlamı Nedir?
SAĞLIK Rüyada Maymun Görmek
Kozalak Şurubu Nasıl Tüketilir? Çam Kozalağı Suyu Şurubu Ne Kadar İçilmeli?
SAĞLIK Kozalak şurubu nasıl tüketilir?
Üzüm Çekirdeği Nasıl Tüketilir? Üzüm Çekirdeği Yenir Mi, Faydalı Mı?
SAĞLIK Üzüm çekirdeği nasıl tüketilir?
Isırgan Otu Nasıl Tüketilir? Isırgan Otu Suyu İçilir Mi?
SAĞLIK Isırgan otu nasıl tüketilir?
Okullar depremden etkilenen çocukların ruh sağlığının iyileşmesinde olumlu rol üstleniyor
SAĞLIK Okullar depremden etkilenen çocukların ruh sağlığının ...
Yaban Mersini Kurusu Nasıl Tüketilir? Yaban Mersini Kurusu Neye İyi Gelir, Faydalı Mı?
SAĞLIK Yaban mersini kurusu nasıl tüketilir?
Kara Mürver Nasıl Tüketilir? Kara Mürver Nasıl Kullanılır?
SAĞLIK Kara Mürver nasıl tüketilir?
Karadut Özü Nasıl Tüketilir? Karadut Özü Ne Zaman İçilmeli?
SAĞLIK Karadut özü nasıl tüketilir?
Kekik Nasıl Tüketilir? Kekik Kaynatıp İçmek Neye İyi Gelir, Faydalı Mı?
SAĞLIK Kekik nasıl tüketilir?
Kekik Suyu Nasıl Tüketilir? Kekik Suyu Ne Kadar Süre İçilmeli?
SAĞLIK Kekik suyu nasıl tüketilir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.