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Kozalak Şurubu Nasıl Tüketilir?

Bin bir çeşit faydayı bir arada bulunduran kozalak şurubunun bilinen en büyük faydası akciğerler yani solunum sistemi üzerinedir. Yapımı oldukça kolay olan bu şurubu düzenli olarak her gün tüketmek gerekir. Kıvamına göre farklı yemek ve içeceklerde de kullanılabilir. Özellikle geceleri ortaya çıkan yoğun öksürük ve nefes darlığı semptomları için yatmadan 1-2 saat önce 1 tatlı kaşığı kadar alabilirsiniz. Günlük önerilen miktar her gün 1 tatlı kaşığıdır. Ancak kronik bir hastalığınız varsa ve düzenli ilaç kullanıyorsanız tüketmeden önce doktora danışmanızda fayda var. Bunun dışında kozalak şurubunun direkt olarak tüketilmesi tavsiye edilmez. Çünkü direkt olarak tüketildiği takdirde kan şekerinde ani yükselmeleri sebebiyet verebilir. Dilerseniz yoğurda katabilir ya da tatlılarla tüketebilirsiniz.

Çam Kozalağı Suyu Ne Kadar İçilmeli?

Olgunlaşmamış çam kozalağı bularak çam kozalağı suyu hazırlamanız mümkündür. Çam kozalağı suyunun tüketimi sağlık için oldukça faydalıdır. Çam kozalağı suyu direkt olarak ya da karıştırılarak tüketilebilir. Çam kozalağı suyunu günde 1-2 fincan kadar tüketebilirsiniz. Ancak çocukların günlük tüketimi 1 çay kaşığını geçmemelidir. Farklı şekillerde de kullanım metotları vardır. Gargara yaparak ağız ve diş enfeksiyonlarının önüne geçebilirsiniz. Cilt üzerinde yenileyici görev gördüğünden dolayı bir tonik yardımıyla yüzünüze yedirebilirsiniz. İçilerek tüketildiği zaman ise boğaz yolundaki bakteri ve virüslere savaş açar. Çay olarak tüketildiğinde içerisine bir kaşık bal eklenebilir. Bu karışım sindirimi düzenlemeye yardımcıdır. Bununla birlikte çayın güçlü sakinleştirici özelliği bulunduğundan dolayı stresi önler.

Kozalak Şurubu Akciğeri Temizler Mi?

Kozalak şurubunun başlıca işlevi akciğerleri temizlemesidir. Solunum yolu hastalıklarında destekleyici bir tedavi olarak kullanılan kozalak şurubu balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Solunum yollarını rahatlattığından dolayı nefes alıp vermek de daha rahat bir şekilde sağlanır. Kozalak şurubunun diğer faydalarını sıralamak gerekirse:

Nefes alışverişini rahatlatır.

Akciğerleri temizler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sakinleştirici etkiye sahip olduğundan dolayı stres önleyicidir.

Bağırsaklardaki iltihapları iyileştirir.

Astım, bronşit tarzı solunum yolu hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Uyku sorunlarına karşın etkilidir.

Enerjiyi arttırır.

Saçları besler.

Toksinleri vücuttan atar.

Ağız ve diş sağlığının korunmasında yardımcı olur.

Kozalak Şurubu Aç Karnına Mı İçilir?

En merak edilen sorulardan biri de kozalak şurubunun aç karnına tüketilip tüketilmeyeceğidir. Kozalak şurubunun farklı tüketim çeşitleri vardır. Genel olarak aç ya da tok fark etmeksizin günde 1 tatlı kaşığı içilmesi önerilir. Mide sorunlarınız ya da hassasiyetiniz varsa tok karnına tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır. Geceleri ortaya çıkan yoğun öksürük nöbetlerinde de uyumadan önce tok karnına alınması tavsiye edilir. Ancak günlük tüketim miktarı olarak 1 tatlı kaşığını aşmamanız tavsiye edilir. Eğer alerjik semptomları sahipseniz ya da kronik bir rahatsızlığınız mevcutta kozalak şurubunu tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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