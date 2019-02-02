Yunan yarışmacı Kiriakos Pelekanos Survivor'da ilgiyi üzerine çekiyor. Antrenör olduğu için yarışma da gözler performansında olacak. Peki Kiriakos Pelekanos kimdir, kaç yaşındadır?

KİRİAKOS PELEKANOS KİMDİR?

Kiriakos Pelekanos 39 yaşında, Kıbrıs’ta yaşıyor ve Kıbrıs Gençler Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu. Evli ve 22 aylık bir kız çoçuğu babası. Kıbrıs'ın en ünlü antrenörlerinden biri ve birçok televizyon programına katılmış. Adil ve savaşçı bir kişiliğe sahip.