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        Haberler Gündem Güncel Kırıkkale'de balıkların öldüğü gölette düzenleme | Son dakika haberleri

        Kırıkkale'de balık ölümlerinin yaşandığı gölette düzenleme yapıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan gölette, oksijen eksikliğinden kaynaklanan balık ölümleri nedeniyle DSİ tarafından düzenleme yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:53
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        Kırıkkale'de balıkların öldüğü gölette düzenleme
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan gölette, oksijen eksikliğinden kaynaklanan balık ölümleri nedeniyle düzenleme yapıldı.

        Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümlerinin yaşanmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ile irtibata geçti.

        Bölgeye gelen DSİ'ye ait iş makineleri, göletin su giriş çıkış sirkülasyonunu sağlamak amacıyla ikinci bir ark oluşturdu.

        Bu şekilde hareket kazandırılan gölette, balıkların oksijensiz kalmayacağı belirtildi.

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