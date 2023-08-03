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        Başkent EDAŞ´tan Kırıkkale´de bakım ve yatırım çalışmaları

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:14
        Başkent EDAŞ´tan Kırıkkale´de bakım ve yatırım çalışmaları

        KIRIKKALE, (DHA)Başkent EDAŞ, Kırıkkale´de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Buna göre Kırıkkale´de bin 730 trafo ve 8 bin 205 kilometre uzunluğundaki hatta bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı. Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt´ta 864 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 21 pano ile 16 trafo ve 14 adet dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 215 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. 43 ELEKTRİK PANOSU VE 9 TRAFO MERKEZİ MONTAJI TAMAMLANDI Kırıkkale´de hizmet verdiği 179 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 53 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, kentte bin 366 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 43 elektrik panosu ve 9 trafo merkezi montajı da tamamlandı. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez DHA

        2023-08-03 11:13:15

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