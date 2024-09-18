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        Kırıkkale'de şehit anneleri askerlere gözleme yaptı

        KIRIKKALE'de şehit anneleri, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, burada görev yapan askerlere gözleme yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:50
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        Kırıkkale'de şehit anneleri askerlere gözleme yaptı
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        KIRIKKALE'de şehit anneleri, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, burada görev yapan askerlere gözleme yaptı.

        Kırıkkale'de şehit anneleri, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, burada görevli askerlerle bir araya geldi. Şehit anneleri, yanlarında getirdikleri malzemelerle jandarma komutanlığı bahçesinde gözleme yaptı. Yaptıkları gözlemeleri askerlere ikram eden şehit anneleri, "Jandarmadaki herkes bizim yavrumuz, onlara ellerimizle bir şeyler yedirmek bizim için mutluluktur. Onlar yedikçe bizim evlatlarımız yemiş gibi hissettik" diyerek duygularını ifade etti.

        İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar da gözleme yaptıkları sırada yanlarına gittiği şehit anneleriyle bir süre onlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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