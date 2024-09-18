Kırıkkale'de şehit anneleri askerlere gözleme yaptı

KIRIKKALE'de şehit anneleri, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, burada görev yapan askerlere gözleme yaptı.

Kırıkkale'de şehit anneleri, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, burada görevli askerlerle bir araya geldi. Şehit anneleri, yanlarında getirdikleri malzemelerle jandarma komutanlığı bahçesinde gözleme yaptı. Yaptıkları gözlemeleri askerlere ikram eden şehit anneleri, "Jandarmadaki herkes bizim yavrumuz, onlara ellerimizle bir şeyler yedirmek bizim için mutluluktur. Onlar yedikçe bizim evlatlarımız yemiş gibi hissettik" diyerek duygularını ifade etti.