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        Oğlunun bıçakla yaraladığı baba, hastanede kalp krizinden öldü (2)

        TUTUKLANDIŞahinCim, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:05 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:05
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        Oğlunun bıçakla yaraladığı baba, hastanede kalp krizinden öldü (2)
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        TUTUKLANDI

        ŞahinCim, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Cim, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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