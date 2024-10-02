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        Kırıkkale'de kayıp kadını aramalar sürüyor; 2 kişi tutuklandı

        KIRIKKALE'de S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:55 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:00
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        Kırıkkale'de kayıp kadını aramalar sürüyor; 2 kişi tutuklandı
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        KIRIKKALE'de S.G.Y. (47) adlı kadının 8 gün önce ortadan kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

        Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 8 gün önce evinden ayrılan S.G.Y.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kızılırmak Nehri çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, 8 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheliden 2'si 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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