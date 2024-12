Ali Erbaş: Bu millet her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olur

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu millet, mazlumun dini ve ırkı ne olursa olsun, zalimin dini ve ırkı ne olursa olsun her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'İl Buluşmaları' kapsamında Kırıkkale'ye geldi. İlk olarak Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret eden Erbaş, burada Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Müftüsü Mustafa Topal ve AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ile bir araya geldi. Valilik ziyaretinin ardından Nur Camisi'nde hutbe irad eden Erbaş, cuma namazını kıldırdı.

Erbaş, namaz sonrası Kırıkkale Üniversitesi'nde düzenlenen 'İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince' konferansında öğrencilerle buluştu. Konferansta konuşan Erbaş; ilim, bilgi, hikmet, hukuk ve ahlak medeniyetine sahip olduklarını anlatarak, Müslümanların asırlarca ilmin her alanında öncülük ettiğini ifade etti. Büyük bir inancın ve medeniyetin mensupları olduklarını vurgulayan Erbaş, "Gerçekleştirdiğiniz bütün faaliyetlerde, işlerde bunu asla unutmayınız. Büyük bir medeniyetin temsilcilerisiniz. Yüzyıllarca dünyaya hükmetmiş, adalet dağıtmış, diğer din ve milletler zor durumda kaldıklarında, yardım istediklerinde yardım eden büyük bir milletin evlatları, torunlarısınız. Bununla ne kadar övünsek, iftihar etsek azdır. Bu haslet, özellik her dönem ecdadımızda olmuş, bugün bizde de var. Mağdur, mazlum, zulme uğramış insanlar dünyanın her yerinde. Bu millet, mazlumun dini ve ırkı ne olursa olsun, zalimin dini ve ırkı ne olursa olsun her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olur" dedi.