Kırıkkale Valisi Makas, yılbaşında görevli personeli ziyaret etti

KIRIKKALE Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ile birlikte yılın son gününde doğan bebekler ile yılbaşına görev başında giren personeli ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve beraberindeki heyet, 2024 yılının son gününde doğan bebekleri Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret etti. Melike ile Cengiz Zoroğlu ve Irak Türkmeni Shayma Hameed Khalaf Khala ile Fawaz Ahmet Hanba çiftlerinin sevincine ortak olan Makas yeni doğan bebeklere birer çeyrek altın taktı. Belediye Başkanı Önal ise Kırıkkale Belediyesince hazırlanan yenidoğan paketini bebeklerin ailelere hediye edip çiftlere bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.