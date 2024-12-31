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        Kırıkkale Valisi Makas, yılbaşında görevli personeli ziyaret etti

        KIRIKKALE Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ile birlikte yılın son gününde doğan bebekler ile yılbaşına görev başında giren personeli ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:51 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:55
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        Kırıkkale Valisi Makas, yılbaşında görevli personeli ziyaret etti
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        KIRIKKALE Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ile birlikte yılın son gününde doğan bebekler ile yılbaşına görev başında giren personeli ziyaret etti.

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve beraberindeki heyet, 2024 yılının son gününde doğan bebekleri Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret etti. Melike ile Cengiz Zoroğlu ve Irak Türkmeni Shayma Hameed Khalaf Khala ile Fawaz Ahmet Hanba çiftlerinin sevincine ortak olan Makas yeni doğan bebeklere birer çeyrek altın taktı. Belediye Başkanı Önal ise Kırıkkale Belediyesince hazırlanan yenidoğan paketini bebeklerin ailelere hediye edip çiftlere bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

        Makas ve Saygılı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, yol kontrol ve trafik denetleme noktalarında görev yapan personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Makas, "2024 yılının son saatlerinde milletimizin huzur ve güveni, Türkiye’nin ve Kırıkkale’nin huzuru için çalışan personelimizi ziyarette bulunuyoruz. 2024 yılı bizler için başarılı bir yıldı. İnşallah bu başarıların üzerine daha yeni başarılar ekleyerek milletimizin huzuru için ekipçe birlikte çalışacağız. Şu an doğu istikametine giden D-100 kara yolu üzerindeyiz. Hem milletimizin yılbaşını huzurlu geçirebilmesi, trafik asayiş ve gönül huzuru içerisinde yeni yıla girmeleri için tüm ekiplerimizle beraber görev başındayız" dedi.

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