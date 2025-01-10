Kırıkkale'de kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi
KIRIKKALE'de arama yapılan evde 16 tabanca, kalem şeklinde suikast silahı, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.
KIRIKKALE'de arama yapılan evde 16 tabanca, kalem şeklinde suikast silahı, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında, Y.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 16 tabanca, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 41 şarjör, 1284 fişek ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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