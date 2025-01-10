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        Kırıkkale'de kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

        KIRIKKALE'de arama yapılan evde 16 tabanca, kalem şeklinde suikast silahı, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:55
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        Kırıkkale'de kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi
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        KIRIKKALE'de arama yapılan evde 16 tabanca, kalem şeklinde suikast silahı, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında, Y.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 16 tabanca, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 41 şarjör, 1284 fişek ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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