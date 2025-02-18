Kırıkkale'de un yüklü TIR devrildi; sürücü yaralı
KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde un yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför yaralandı.
KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde un yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Delice ilçesine bağlı Büyük Yağlı köyü yakınlarında meydana geldi. A.K. (52) idaresindeki 42 CUM 01 plakalı un yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi. TIR'da bulunan unlar yola saçılırken, kazada şoför yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun istikametinde trafik akışı, kısa süre emniyet şeridinden kontrollü şekilde sağlandı.
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