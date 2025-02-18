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        Kırıkkale'de un yüklü TIR devrildi; sürücü yaralı

        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde un yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:35
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        Kırıkkale'de un yüklü TIR devrildi; sürücü yaralı
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        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde un yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Delice ilçesine bağlı Büyük Yağlı köyü yakınlarında meydana geldi. A.K. (52) idaresindeki 42 CUM 01 plakalı un yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi. TIR'da bulunan unlar yola saçılırken, kazada şoför yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun istikametinde trafik akışı, kısa süre emniyet şeridinden kontrollü şekilde sağlandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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