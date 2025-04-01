Kırıkkale'de kazada ölen eski muhtar defnedildi

KIRIKKALE'ninBalışeyh ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölen eski Işıklar köyü muhtarı Kaya Bedir'in (73) cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Işıklar köyü kavşağında dün meydana gelen kazada; C.C. (35) idaresindeki 06 FAS 964 plakalı otomobil ile kavşaktan köy yoluna geçmek isteyen Kaya Bedir kontrolündeki 06 YIJ 93 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Kaya Bedir hayatını kaybetti, diğer sürücü C.C. ve araçta bulunan M.T. (65), S.T. (60), E.C. (37), Ç.C. (4) ve D.C. (9) yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, kazada ölen eski Işıklar köyü muhtarı Kaya Bedir için köy camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza, Bedir'in ailesi ve yakınları ile Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile çok sayıda kişi katıldı. Bedir'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.