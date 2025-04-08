Kırıkkale'de 'tarla sulama' kavgasında; baba, oğul ve torunun öldürüldüğü olayın sanıkları hakim karşısına çıktı

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, akrabaları Satılmış (69), oğlu İbrahim (54) ve torunu Satılmış Cesur’u (17) tabanca ile vurarak öldürmekten tutuklanan Erhan Çiftçi (46) ve kardeşi Kadir Çiftçi (40) ile tutuksuz olan enişteleri K.A.’nın yargılanmasına başlanıldı.

Olay, 6 Ağustos 2024 tarihinde Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyündeki Koltarla mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Erhan Çiftçi, akrabaları Satılmış, oğlu İbrahim ve torunu Satılmış Cesur ile tarla sulama nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erhan Çiftçi, üzerindeki tabanca ile akrabaları dede, oğul ve toruna ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Satılmış, İbrahim ve Satılmış Cesur olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan ve kısa süre sonra yakalanan Erhan Çiftçi ve kardeşi Kadir Çiftçi yakalanarak tutuklandı, enişteleri K.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Erhan Çiftçi ve Kadir Çiftçi hakkında ‘fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde kasten öldürme’ ve ‘çocuğa karşı işlenmesi nedeniyle nitelikli adam öldürme’ suçlarından 2 kez müebbet ve 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, K.A. hakkında ise ‘suç delillerini yok etme ve gizleme’ suçundan 6 ay ila 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu olan Çiftçi kardeşler ile tutuksuz yargılanan enişteleri K.A., taraf avukatları, öldürülenlerin yakınları ile diğer müştekiler katıldı. Sanık Erhan Çiftçi, savunmasında maktullerin ektiği mahsulü yaydıklarını, olaydan önce de kendisine silah çektiklerini iddia etti. Olay günü tarlasında kepçeyle çalışma yaparken dede Satılmış Cesur'un eşekle yanlarına geldiğini öne süren Erhan Çiftçi, şunları söyledi: “Sonra evlerinden birini aradı ve 'İkisinin de kellesini gömelim' dedi. Ardından İbrahim ve oğlu Satılmış Cesur geldi. Araçlarından iner inmez siper alarak ateş etmeye başladılar. Ben de aracımdan tabanca ve tüfeğimi alarak ateş ettim. O sırada İbrahim yere düştü, oğlu ateş etmeye devam ediyordu. Ben de ona ateş etmeye devam ettim. Sonra dede Satılmış ile oğlu ve torunun bulunduğu yere gittik. Torunu 'babamı vurdun' diyerek bize ateş edince ben de ateş ettim. O düşünce dedesi silahı alarak ateş etmeye başladı, ona da ateş ettim ve yere düştü. Ardından aracıma bindim ve köye giderek jandarmayı aradım." dedi.

Sanıklardan Kadir Çiftçi ise olay sırasında kendisinin korkudan kepçenin kazdığı çukura saklandığını, ateş etmediğini öne sürerek, tanık M.T.'nin ifadelerine katılmadığını belirtti. Tutuksuz sanık K.A. da suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Tanık M.T. ise olay günü Erhan Çiftçi'nin tarlasında kepçe ile çalıştığı sırada Satılmış Cesur'un eşekle geldiğini ileri sürdü. Çiftçi ile Satılmış'ın bir süre konuştuklarını belirten tanık M.T., "Aralarında ne oldu bilmiyorum. Daha sonra otomobille 2 kişi geldi ve araçtan ateş edildiğini gördüm. Onlar ateş edince Erhan Çiftçi ve kardeşi Kadir Çiftçi de ateş etti. Korkudan kepçeden yere indim. Dede Satılmış da sanıkların yanındaydı. Ardından İbrahim Cesur yere düşünce yanına gittiler. Ben de o sırada bölgeden uzaklaşırken yine silah sesleri duydum. Baktığımda aracın başında sadece Erhan ve Kadir Çiftçi vardı. Olaydan sonra Erhan Çiftçi beni arayarak 'Kardeşim Kadir Çiftçi’yi karıştırma, cinayetleri ben işledim, bu şekilde ifade ver' dedi." diye ifade verdi.