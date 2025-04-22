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        Kırıkkale'de 'beyaz eşya tamiri' vaadiyle dolandırıcılığa 2 gözaltı

        KIRIKKALE'de beyaz eşya tamiri vaadiyle 19 kişiyi dolandığı belirlenen 2 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:32 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:35
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        Kırıkkale'de 'beyaz eşya tamiri' vaadiyle dolandırıcılığa 2 gözaltı
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        KIRIKKALE'de beyaz eşya tamiri vaadiyle 19 kişiyi dolandığı belirlenen 2 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıldıklarını beyan ederek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran 19 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. İncelemelerde, şüphelilerin internetten 'Beyaz eşya yetkili servis' ilanıyla halkın buzdolabı, çamaşır makinesi ve kombi gibi elektronik eşyalarını tamir bahanesiyle iş yerine götürüp, içindeki orijinal parçaların yerine arızalı parçalar taktığı, tamiri yapılmayan cihazları da mağdurlara getirdiği, akabinde de telefonlarını açmadığı belirlendi. Operasyonla yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler Z.G. (24) ve A.D.Ş. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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