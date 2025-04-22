Kırıkkale'de 'beyaz eşya tamiri' vaadiyle dolandırıcılığa 2 gözaltı

KIRIKKALE'de beyaz eşya tamiri vaadiyle 19 kişiyi dolandığı belirlenen 2 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıldıklarını beyan ederek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran 19 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. İncelemelerde, şüphelilerin internetten 'Beyaz eşya yetkili servis' ilanıyla halkın buzdolabı, çamaşır makinesi ve kombi gibi elektronik eşyalarını tamir bahanesiyle iş yerine götürüp, içindeki orijinal parçaların yerine arızalı parçalar taktığı, tamiri yapılmayan cihazları da mağdurlara getirdiği, akabinde de telefonlarını açmadığı belirlendi. Operasyonla yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler Z.G. (24) ve A.D.Ş. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.