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        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız 100 bini aştı (2)

        KIRIKKALE'DEZİYARETLERDE BULUNDUAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Kırıkkale'ye geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 20:08 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:10
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        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız 100 bini aştı (2)
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        KIRIKKALE’DEZİYARETLERDE BULUNDU

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Kırıkkale'ye geçti. İlk olarak Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, burada, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve il protokolü tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Vali Makas ve il protokolünden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Göktaş, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, ilçe belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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