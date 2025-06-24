Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Yangın, akşam saatlerinde Etiler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Şarja takılı telefonun bataryasının patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede daireyi tamamen sardı. Yangında apartmana yayılan yoğun duman nedeniyle bina sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda bulanan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen 8 kişiden 3’ü hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken, evde büyük hasara yol açtı. Hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.