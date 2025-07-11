Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 42 il için batıya açılan yeni kapı olacak (2)

VALİLİĞİZİYARET ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırıkkale'de yapım çalışmaları devam eden Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu şantiyesindeki incelemelerinin ardından Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Valilik Şeref Defterini imzalayarak, fotoğraf çektirdi. Bakan Uraloğlu daha sonra basına kapılı gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.