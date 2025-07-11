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        Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 42 il için batıya açılan yeni kapı olacak (2)

        VALİLİĞİZİYARET ETTİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırıkkale'de yapım çalışmaları devam eden Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu şantiyesindeki incelemelerinin ardından Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:22 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:25
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        Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 42 il için batıya açılan yeni kapı olacak (2)
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        VALİLİĞİZİYARET ETTİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırıkkale'de yapım çalışmaları devam eden Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu şantiyesindeki incelemelerinin ardından Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Valilik Şeref Defterini imzalayarak, fotoğraf çektirdi. Bakan Uraloğlu daha sonra basına kapılı gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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