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        Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 42 il için batıya açılan yeni kapı olacak (3)

        POSTACIYÜRÜYÜŞ YARIŞMASINA KATILDIBakan Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra 53'üncü Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek aday kadroyu belirlemek üzere Kırıkkale'de düzenlenen 'Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 19:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:10
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        Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 42 il için batıya açılan yeni kapı olacak (3)
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        POSTACIYÜRÜYÜŞ YARIŞMASINA KATILDI

        Bakan Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra 53'üncü Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek aday kadroyu belirlemek üzere Kırıkkale'de düzenlenen 'Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'ne katıldı. Final öncesi konuşan Bakan Uraloğlu, 10 bölgede gerçekleştirilen elemeler sonucunda, Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan 31 kadının 5 kilometre, 51 erkeğin ise 10 kilometrelik parkurda ter dökeceğini belirterek, "Sizler, sadece bir yarışa katılmıyor, aynı zamanda PTT'nin köklü ruhunu, dayanışma geleneğini ve sportmenlik anlayışını sahada temsil ediyorsunuz. Bugüne kadar elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabarttılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yarışma aslında sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda PTT'nin birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren, personelimizin motivasyonunu artıran ve sportmenlik anlayışını güçlendiren adeta bir bayramdır. Sizler, sahada attığınız her adımda, PTT'nin 185 yıllık tarihinden aldığınız gücü ve milletimize olan bağlılığınızı yansıtıyorsunuz" dedi.

        'TÜRKİYE KART PROJEMİZLE ULAŞIMDA YENİ BİR ÇAĞ AÇIYORUZ'

        Bakan Uraloğlu, PTT olarak bugün Türkiye’nin en yaygın hizmet ağına sahip, 3 bin 554 iş yeri, 39 bin 89 personeli ve 12 bin 283 aracıyla bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir kuruma ulaştıklarını vurgulayarak, "PTT, modern teknolojinin sunduğu imkanlarla posta, kargo, bankacılık, e-ticaret ve sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşlarımızın hayatına dokunabilmiş, hayatını kolaylaştırmıştır. Bankanın bulunmadığı 810 noktada PTT bank ile kargonun ulaşmadığı 1141 yerde PTT kargo ile ATM'nin olmadığı 63 yerde de PTTMATİK ile hizmet sunuyoruz. 'Türkiye Kart' projemizle ulaşımda yeni bir çağ açıyor; aynı gün teslim ve yerinde dağıtım modelleriyle kargo sektöründe çıtayı yükseltiyoruz. Çünkü biz sadece kar amacı güden bir kuruluş değiliz; devlet olmanın sorumluluğuyla, vatandaşımıza her şartta hizmet götürme misyonuyla hareket ediyoruz. Özellikle vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayan Türkiye Kart projesini, Konya, Yozgat, Gümüşhane, Rize, Kayseri ve Adıyaman’da başarıyla devreye aldık" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, 82 postacının katıldığı final yarışmasını başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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