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        Hayvanlarını otlatmak için gittiği yaylada ölü bulundu

        KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için yaylaya gittikten sonra haber alınamayan Remzi Taşdemir'in (58) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:32 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:35
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        Hayvanlarını otlatmak için gittiği yaylada ölü bulundu
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        KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için yaylaya gittikten sonra haber alınamayan Remzi Taşdemir'in (58) cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, gece saatlerinde Bahşılı ilçesine bağlı Çayırlı Yaylası mevkisinde meydana geldi. Hayvancılık yapan Remzi Taşdemir, koyunlarını otlatmak için yaylaya gitti. Bir süre sonra koyunlar eve dönerken, Taşdemir'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis, jandarma, Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi Köpek Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sabah saatlerinde yaylada Taşdemir'in cansız bedenini buldu. Tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenilen Remzi Taşdemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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