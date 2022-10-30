Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dinek Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dinek Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi

AA

Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dinek Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 14. Geleneksel Dinek Dağı Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polis meslek yüksekokulu öğrencileri, sporcular ve davetliler, açtıkları Türk bayrağıyla Balışeyh ilçesi Beyobası köyü toplanma alanından yaklaşık 3 kilometre yürüyerek, Dinek Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Tekbıyıkoğlu, burada zirve defterini imzaladı. Daha sonra zirvede büyük Türk bayrağı açılarak, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünün hemen ertesi günü gençler, sporcular ve vatandaşlarla 1744 rakımlı Dinek Dağı zirvesine çıktıklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, "Dostlarımıza ve düşmanlarımıza, birlik ve beraberliğimizi göstermek için bir araya gelerek, bu tırmanışı gerçekleştirdik. Hep beraber 'yaşasın Cumhuriyet' diyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından zirvede hatıra fotoğrafının çekilmesiyle etkinlik sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KAZAYI GÖRÜP YARDIMA KOŞTU, İKİNCİ KAZAYA NEDEN OLDU: 7 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZAYI GÖRÜP YARDIMA KOŞTU, İKİNCİ ...
Kazayı görüp yardıma koştu, ikinci kazaya neden oldu: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kazayı görüp yardıma koştu, ikinci kazaya neden oldu: ...
Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Bilim insanları meme kanserinin tiroit hastalarında daha hafif seyrettiğini belirledi
YEREL HABERLER Bilim insanları meme kanserinin tiroit hastalarında ...
(Görüntülü) KIRIKKALE - CUMHURİYETİN 99&#039;UNCU YILINDA 1000 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜRK BAYRAĞIYLA YÜRÜDÜLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIRIKKALE - CUMHURİYETİN 99'UNCU ...
CUMHURİYETİN 99'UNCU YILINDA 1000 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜRK BAYRAĞIYLA YÜRÜDÜLER
YEREL HABERLER CUMHURİYETİN 99'UNCU YILINDA 1000 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ...
Cumhuriyetin 99'uncu yılında 1000 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdüler
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 99'uncu yılında 1000 metre uzunluğundaki ...
Kırıkkale'de bin metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de bin metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet ...
İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.