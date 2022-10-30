Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dinek Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 14. Geleneksel Dinek Dağı Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polis meslek yüksekokulu öğrencileri, sporcular ve davetliler, açtıkları Türk bayrağıyla Balışeyh ilçesi Beyobası köyü toplanma alanından yaklaşık 3 kilometre yürüyerek, Dinek Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Tekbıyıkoğlu, burada zirve defterini imzaladı. Daha sonra zirvede büyük Türk bayrağı açılarak, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünün hemen ertesi günü gençler, sporcular ve vatandaşlarla 1744 rakımlı Dinek Dağı zirvesine çıktıklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, "Dostlarımıza ve düşmanlarımıza, birlik ve beraberliğimizi göstermek için bir araya gelerek, bu tırmanışı gerçekleştirdik. Hep beraber 'yaşasın Cumhuriyet' diyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından zirvede hatıra fotoğrafının çekilmesiyle etkinlik sona erdi.

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