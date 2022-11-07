Karakeçili'de kız futbol takımı kuruldu

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kız öğrencilerin talebi ve Kaymakam Ali Can Uludağ'ın katkılarıyla kız futbol takımı kuruldu.

Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi kız öğrencileri, Kaymakam Uludağ'ı ziyaret ederek, yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Uludağ, ziyarette yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin futbol takımı kurmak isteklerini kendilerine ilettiğini belirterek, talepleri doğrultusunda kaymakamlığın desteğiyle Karakeçili Kız Futbol Takımı'nın kurulduğunu söyledi.

Öğrencilere spor hayatında başarı dileyen ve her branşta spor yapan gençlerin destekçisi olacaklarını ifade eden Uludağ, spora destek veren esnaflara da teşekkür etti.

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