Kırıkkale'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde dereye devrilen traktördeki 1 kişi öldü, sürücü yaralandı.

F.Ö. (22) idaresindeki plakası belirlenemeyen traktör, Yeniyapan köyü Çeltikkaya mevkisinde yolun çamurlu olması nedeniyle kayarak Kılıçözü Deresi'ne devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yaralandığı kazada, traktörün altında kalan E.Ç. (50) yaşamını yitirdi.

E.Ç'nin cenazesi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Kurtarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak Delice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



F.Ö. de aynı hastanede tedavi altına alındı.

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